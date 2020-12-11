شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 220 رحلة جوية لعدة جهات لنقل أكثر من 26 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة على مدار 24 ساعة 220 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تنقل على متنهم قرابة 26547 راكبا

وحسب مصادر بالمطار، فان صالات السفر ستنطلق منها 112 رحلة تنقل على متنها 12402 راكب إلى عدة جهات مختلفة منها نيويورك لندن فرانكفورت باريس كوبنهاجن أمستردام روما بودابست كييف ميلانو فيينا أثينا أسطنبول أديس أبابا لارناكا الدار البيضاء دبى الشارقة أبوظبى مسقط البحرين عمان بغداد السليمانية صبيحة دوالا بيروت.

فى حين تستقبل صالات السفر بمطار القاهرة 108 رحلة تنقل على متنهم 14145 راكب قادمين من عدة وجهات مختلفة منها نيويورك لندن باريس فرانكفورت أمستردام أثينا فيينا كييف ميلانو كوبنهاجن أسطنبول أديس أبابا لارناكا الدار البيضاء عمان مسقط جدة دبى الشارقة أبوظبى بيروت الخرطوم بغداد.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .