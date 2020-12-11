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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
نعت المخابرات العامة المصرية، بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الكبير نبيل فاروق، الذي وافته المنية أول أمس الأربعاء.
وأكدت المخابرات العامة، في نعيّها الذي نشرته جريدة الأهرام، في عددها الصادر، الجمعة، أن الكاتب نبيل فاروق أثرى وجسّد بأعماله الروائية العديد من البطولات لأبناء الوطن.
ودعت المخابرات العامة، المولى عز وجل أن يتغمد الكاتب نبيل فاروق بواسه رحمته، ولأسرته خالص العزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر المخابرات العامة تنعى الكاتب نبيل فاروق: جسّد بأعماله العديد من البطولات لأبناء الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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