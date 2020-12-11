وزير الإنتاج الحربي يبحث مع "جرين تك إيجيبت" تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت"، والوفد المرافق له لبحث مستجدات التعاون القائمة فى مجال إقامة وتشغيل محطات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، بالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي .

وأكد مرسي، خلال اللقاء اهتمام القيادة السياسية بالدولة بسرعة تطبيق وتنفيذ استراتيجية تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، وأوضح أنه تم تحديد المحافظات ذات الأولوية لتطبيق المنظومة، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربى تسعى لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بالشكل الأمثل الذى يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يوميًا وتحويل المخلفات بمصر إلى حلول ذكية للطاقة .

ومن جانبه استعرض "روبرت فالك" رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت"، دراسة الجدوى التى تم تنفيذها بواسطة الشركة لموقعى (شبرامنت وأبو رواش) تمهيداً للبدء فى تنفيذ المشروع، وكذلك الخطوات التنفيذية لتأسيس شركة مساهمة لإقامة وتشغيل مصانع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الإنتاج الحربي و"جرين تك" فى شهر أكتوبر من العام الجارى .

ومن جانبه أكد محمد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمى للوزارة، أن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة من الاجتماعات القائمة لمتابعة تنفيذ مشروع تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيحقق عائد اقتصادى وبيئى كبير للدولة .