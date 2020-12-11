الداخلية تُشارك في احتفالات "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية احتفالية لوفد من الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر النادي العام لضباط الشرطة بمدينة نصر؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

وكان في استقبالهم عدد من قيادات وضباط قطاع حقوق الإنسان، ومن جانبهم توجه الحضور بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على مشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في كافة المناسبات .. وحرصاً من وزارة الداخلية ممثلة في كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية على المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (ديسمبر 2020) وتقديم كافة سُبل الدعم للأشخاص من ذوي الإعاقة.