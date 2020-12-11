قيمتها مليون جنيه.. ضبط 36 ألف عبوة مستلزمات عناية بالشعر والوجه مهربة جمركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، 36048 عبوة مستلزمات عناية بالشعر والوجه مهربة جمركيا التهرب من سداد مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس اعتزام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية باستيراد حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء بورسعيد مشمولها (آلات حصد محاصيل زراعية) وإخفاء كميات كبيرة من مستحضرات تجميل (مستلزمات عناية بالشعر والوجه – كولاجين الشعر) مخبأة بمشمول الحاوية بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة .

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفتيش الحاوية المُشار إليها، أسفرت أعمالها عن ضبط (36048 عبوة مستلزمات عناية بالشعر والوجه – كولاجين الشعر) مخبأة داخل مشمول الحاوية.

وتقدر قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ قدره 1,000,005 جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.