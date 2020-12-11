رسالة مكتوبة تكشف تفاصيل انتحار شاب في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

بعد قصة حب توجت بزواج دام ٤ سنوات توفيت الزوجة متأثرة بمرض مزمن، حينها لم يتحمل الزوج الحياة دون حبيته.. فقرر الزوج التخلص من حياته على أن يعيش وحيدًا دون حب عمره تاركًا رسالة مكتوبة بخط يده داخل غرفته بحلوان.

"معاكي سأكون أفضل".. بتلك الكلمات ودع بها الدنيا قبل أن يصنع مشنقته بيده.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة حلوان، من الأهالي بالعثور على سائق مشنوقا داخل مسكنه بمنطقة كفرالعلو بدائرة القسم.

انتقل على الفور المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان، وبالفحص تبين العثور على جثة سائق ميكروباص يدعى "م.ح" ٣٥ سنة.

حسب تحريات مباحث وشهادة أسرة الزوج "م.ح" الذي بدأت معاناته تزيد يومًا تلو الآخر بعد فراق حبيبته، والتى بدأت بامتناعه عن الطعام الذي تلاه انقطاعه عن مصدر رزقه وعمله سائقًا؛ لينتهي بشنق نفسه بعد فترة اكتئاب طالت لمدة ٣٠ يومًا.

وكشفت معاينة النيابة لجثة الشاب العثور على آثار خنق حول رقبته، ويرتدي ملابسه كاملة، فانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمانه لبيان أسباب الوفاة، فيما كلفت المباحث بالتحري عن الواقعة.