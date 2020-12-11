الأمن العام يطارد تجار الأسلحة النارية والهاربين من أحكام قضائية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن المركزي وقوات الأمن بتوجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت إحدى القرى التابعة لمركز شرطة الفتح. وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 10 قطع سلاح ناري وتنفيذ 209 حكم قضائي متنوع. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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