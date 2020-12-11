الداخلية تضبط أدمن صفحة يروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإعلان عن نفسه من خلال إحدى الصفحات بأحد التطبيقات على شبكة الإنترنت، ويبدى خلالها استعداده لممارسة الفجور، وبمواجهته أقر باعتياده ممارسة الفجور عن طريق الموقع المُشار إليه.

وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وأمكن ضبط (هاتف محمول يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.