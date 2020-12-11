شكرا لقرائتكم خبر عن «الشراكة من أجل التنمية» وكلية «العلوم السياسية» يبحثان سبل التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تفعيل المنح المقدمة من الوكالة لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية في الكلية، والتي يتم تقديمها كنتاج للتعاون بين كل من الوكالة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة جامعة القاهرة وإدارة البعثات بوزارة التعليم العالي، ومن المقرر أن تقدم سنوياً لطلاب من الدول الأفريقية الشقيقة.

كما تم التباحث حول كيفية الاستفادة من القدرات والخبرات والمناهج المتميزة بالكلية لدعم منظومة بناء القدرات وتنمية كوادر الدول الأفريقية. وتطرق اللقاء كذلك إلى مشروعات التعاون المستقبلية ما بين الوكالة والكلية، التي شكلت منذ إنشائها في الستينيات أحد الروافد الهامة لتمكين الدول الأفريقية من بناء كوادر وقيادات شابة قادرة على النهوض بدولها وبناء اقتصادياتها.

حرص الأمين العام كذلك على الالتقاء بطلبة الدول الأفريقية الذين حصلوا العام الجاري على منح الوكالة المصرية للدراسة ونيل درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، واعداً بتذليل كافة العقبات التي قد يواجهونها، وراجياً منهم التعرف على الثقافة والتراث والحضارة المصرية، والتفاعل مع زملاءهم المصريين لإثراء تجربتهم ودعم الترابط بين الشباب الأفريقي.