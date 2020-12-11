شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: الدولة قيادة وشعباً متمسكة بسيادة القانون ورفض صور الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على تمسك الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً بسيادة القانون ورفض كافة أشكال وصور الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في كافة عناصر الجهاز الإدارى، مشددا على وجود إرادة سياسية حقيقية وقوية لمجابهة الفساد والسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

كما أكد الوزير في بيان له الجمعة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة بمواجهة الفساد بكل قوة وحسم، وأن جميع العاملين بالدولة مهما كانت منصابهم وبدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون، مشيرا إلى أن ملف مكافحة الفساد بالمحليات يأتى على رأس أولوياته منذ توليه المسئولية، والجميع لا يألوا جهداً في مواجهة أي نوع من أنواع الفساد وعدم التهاون تجاه أي مخالفات بالإدارة المحلية.

وأوضح أن هذا اليوم يمثل مناسبة هامة للتأكيد على رفض الدولة المصرية بكافة وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها لتلك الجريمة بكل أشكالها وصورها وعلى كافة المستويات لما لها من تأثير مباشر على جهود الدولة في عملية التنمية وعدم رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

ونوه الوزير إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة وكافة الأجهزة الرقابية المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس النواب والأجهزة الرقابية الآخري، ومتابعة ماتصدره من توصيات أو ملاحظات ومعاقبة المقصرين عن أداء الواجبات الوظيفية.

وأضاف شعراوي أنه تم خلال الفترة الماضية تحويل عدد من القيادات بالمحليات إلى وظائف إدارية غير قيادية، كما تم تحويل عدد آخر من القيادات والعاملين إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية، مؤكدا على أهمية الدور الذي يقوم به قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في القيام بالحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء وكذا فحص والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالفساد ومعاقبة المخالفين على الفور.

وقال إن الوزارة تتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد وتجهيز المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن لفصل طالبى الخدمة عن مقدميها وتدريب العاملين عليها للتقليل من معدلات الفساد داخل الوحدات المحلية، حيث تم ميكنة حوالى 282 مركز تكنولوجى على مستوى المحافظات من إجمالي 313 مركز، كما تم إطلاق وتشغيل بوابة خدمات المحليات على الانترنت لإتاحة الخدمات للمواطنين أون لاين .

وتابع شعراوي: كما تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ خطة قومية للتحول الرقمي والميكنه والأرشفة في إطار مبادرة مصر الرقميه في كل المحافظات كأحد آليات استراتيجية محاربة الفساد وتطبيق محدداتها، لافتا إلى أن هناك تعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية، وكذا اجراء الاختبارات للمتقدمين لمسابقة شغل وظائف قيادات الإدارة المحلية لاختيار أفضل العناصر.

ولفت «شعراوي» إلى أنه يتم توفير برامج ودورات تدريبية للعاملين بالمحليات على تنفيذ الإجراءات القانونية لاداء الخدمات وكذلك توضيح الإستراتيجية القومية لمواجهة الفساد والإجراءات العقابية حال وجود مخالفات، مشيرا إلى أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة قام بادراج موضوعات الحوكمة ومحاربة الفساد والتطبيق العملي لكل القوانين التي تحكم أداء المحليات في دوراته التدريبية المتخصصة لكافة العاملين في الجهاز الاداري للمحليات بكافه تخصصاتها بداية من مستوي القرية وحتي رؤساء المدن والاحياء.

وتابع أن المركز استحدث دورات متخصصة لتنفيذ الأحكام ورؤية مصر 2030 ومنظومه مكافحة الفساد للعاملين بإدارات الشؤون القانونية والهندسية والادارية والمالية، كما يتم عقد دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لمسئولى الوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات، والقيام بأعمال التفتيش على الإدارات الهندسية من قبل قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة وتقديم تقارير دورية بالنتائج وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وحول الإجراءات التي قامت بها المحافظات لمواجهة الفساد، قال الوزير أنه يتم توزيع نسخة من مدونة السلوك الوظيفى على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظات للعمل بموجبها وتم عمل ندوات لهم لتوضيح كيفية العمل بها.

وأوضح وزير التنمية المحلية انه تم إنشاء خدمة الشباك الواحد للتعامل مع المواطنين وتم تدعيمه بكاميرات مراقبة لتحسين أداء الخدمة والرقابة على الأداء بالإضافة إلى قيام السادة المحافظين بتحديد يوم من كل أسبوع لعقد لقاء مع المواطنين لتلقى الشكاوى ووضع حلول فورية.

وأشار الوزير إلى وجود بعض العناصر المتميزة بالإدارة المحلية والتي تؤدى عملها بكل تفانى وإخلاص وضمير وتواجه بكل قوة كافة أشكال الفساد، مشيراً إلى حصول إحدى الموظفات بديوان عام محافظة الأسكندرية على جائزة أفضل موظفة حكومية عربية في جائزة التميز الحكومي بدولة الإمارات خلال شهر نوفمبر الماضى.