شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل «جامعة المنيا» البيئية تصل «بني مهدي» لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، أن قوافل جامعة المنيا تواصل مجهوداتها للوصول للقرى الأكثر احتياجاً في إطار مسؤوليتها نحو خدمة المجتمع والبيئة المحيطة، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، حيث وصلت قوافل الجامعة لقرية «بني مهدي» التابعة لمركز المنيا؛ لتقديم خدمات متكاملة لأهالي القرية البالغ عددهم حوالي 5534 نسمة، وذلك بمشاركة 5 كليات هم: «الطب البشري، والطب البيطري، والصيدلة، والتمريض، والزراعة».

وأوضح رئيس الجامعة، أن القافلة وقعت الكشف على 416 حالة مرضية، من أهالي القرية في 9 تخصصات طبية مختلفة، وقامت بالكشف بأجهزة حديثة عن أمراض الرمد مع توفير 85 صنف دواء، تم صرفهم بالمجان للأهالي، إلى جانب تحويل 24 حالة مرضية للمستشفى الجامعي لاستكمال الفحوصات والتحاليل المعملية اللازمة لحالاتهم، بالإضافة إلى محاضرات وندوات تثقيفية قدمتها كلية التمريض لسيدات القرية وطلاب المدارس حول صحة المرأة بعنوان «الكشف الذاتي عن أورام الثدي»، وأخرى عن «أمراض الشتاء للأطفال» و«الإسعافات الأولية»، و«كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد»، و«الاهتمام بالنظافة الشخصية».

وأضاف الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة اهتمت بالبيئة الخاصة بالقرية، وقدمت ندوات ومحاضرات خاصة بالمزارعين بالقرية؛ لتثقيفهم ورفع كفاءة العمل لديهم وزيادة الإنتاج الزراعي واستغلال المناخ والأراضي التي تتمتع بها القرية، إلى جانب توقيع الكشف الطبي البيطري على مختلف الفصائل الحيوانية.