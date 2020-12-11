شكرا لقرائتكم خبر عن 1184 طالب وطالبة يخوضون انتخابات الاتحادات الطلابية بـ21 كلية في جامعة الاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود جمال الدين، مدير الادارة العامة لرعاية الشباب في جامعة الاسكندرية، أن 1184 طالب وطالبة بـ21 كلية ومعهد تقدموا لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعة، للعام الجامعى 2020 / 2021.

وأضاف «جمال الدين»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن عدد المتقدمين بلغ من الطلاب 572 ومن الطالبات 612، لخوض الانتخابات في 21 كلية، تضم كليات الآداب بـ 90 طالب وطالبة، والتجارة بـ62، والحقوق بـ82، والتربية بـ55، والسياحة والفنادق بـ56، وطب الاسنان بـ40، الصيدلية بـ28، وكلية الطب البشرى بـ49، وزراعة الشاطبى بـ55، والهندسة بـ67، والعلوم بـ59، والتمريض بـ38، والطب البيطرى بـ118، والتربية الرياضية للبنين بـ45، والتربية الرياضية للبنات بـ56، والفنون الجميلة بـ70، والزراعة في سابا باشا بـ47، والتربية النوعية بـ32، التربية للطفولة المبكرة (رياضة الاطفال) بـ37، والدراسات الاقتصاد والعلوم السياسية بـ70، وفى كلية الحاسبات والمعلومات تقدم 29 طالب وطالبة.

وأوضح أنه تم تخصيص 20 لجنة لإجراء الانتخابات الطلابية، مشيراً إلى أن كل مقر به لجنة سداسية برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعضو هيئة تدريس وعضو من ادارة الشؤون القانونية وممثل من إدارة رعاية الشباب وطالبين .

وأشار إلى أن الجدول الزمني للماراثون الانتخابي الأول في زمن الكورونا، يتضمن إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين غداً السبت 12 ديسمبر، ثم تلقي طلبات الطعون يوم 14 والفحص يوم 15، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم 16، وبدء الدعاية الانتخابية يوم 17، وإجراء الجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج في الكليات يوم 20، وإجراء جولة الإعادة يوم 21، وإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم يوم 23، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم 24 ديسمبر الجارى.