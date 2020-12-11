شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: تلقي 2359 شكوى لـ«صوتك مسموع» والرد على 79.9% منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن نتائج مبادرة صوتك مسموع خلال شهر نوفمبر الماضي حيث تلقت المبادرة ١٣ ألف و٧٤٩ رسالة، منها ٢٣٥٩ شكوى تم الرد منها على ١٨٨٢ شكوى بنسبة ٧٩،٨٪ وجاري حل ٤٧٧ شكوى.

وتأتي المبادرة في ضوء توجيهات وزير التنمية المحلية على ضرورة وأهمية التواصل الدائم مع المواطنين لاستقبال كافة شكواهم والعمل على حلها، حيث تعمل مبادرة صوتك مسموع منذ إنطلاقها في أكتوبر ٢٠١٨ تحت رعاية مجلس الوزراء على تلقي شكاوى المواطنين والرد عليها بحلول على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن.

أوضح الوزير في تصريحات صحفية الجمعة، تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال شهر نوفمبر مابين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها ١٣٥٠ شكوى والإشغالات ٨٠٩ شكوى ومخالفات البناء ١١٠ شكوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ٧٦ شكوى والفساد ١٤ شكوى، و11 مقترحًا تم بحثها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي في خطة عمل قيادات الإدارة المحلية هو تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وأكد «شعراوي» أن المبادرة تعمل منذ إنطلاقها على قدم وساق لحل شكاوي المواطنين وإحداث نقلة في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو«الواتس اب»، أوالبريد الإلكتروني، أوصفحة «الفيس بوك»، وذلك للتيسير على المواطنين في ارسال شكواهم وحلها، مشيرا إلى أن المبادرة قضت على العناء والجهود الذي كان يبذله المواطن في الذهاب إلى مقر مكاتب الشكاوى لتقديم الشكوي والتزاحم أمامها والوقت الكبير في تلقي وحل الشكوى.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة منذ إنطلاقها في أكتوبر ٢٠١٨ وحتى الآن تلقت اكثر من ٢٤٥ ألف رسالة منها ٥٠ ألف شكوى تم حل ٤٧،٧ ألف شكوى بنسبة ٩٥٪، وجاري حل ٢٢٣٠ شكوى، لافتا إلى أن المبادرة تعمل على ٥ محاور هي القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وشكاوي الفساد.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تعمل مبادرة «صوتك مسموع» منذ منتصف مارس الماضى 2020 وحتي الان على تلقى شكاوي المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها في المواعيد التي أعلنها السيد رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق.

وأشاد الوزير بجهود العاملين في مبادرة «صوتك مسموع» بالديوان العام للوزارة وكافة المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التي تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا ومواعيد غلق المحال الجديدة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بابلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادره للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا الوزير المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمسة بالتواصل الفورى مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم «الواتس آب» ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.