شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يشيد بوصول أول شحنات لقاح كورونا.. ويؤكد:"نجاح جديد للدولة المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عَلق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى على إستقبال مصر، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بأنه نجاح جديد للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حربها ضد فيروس كورونا الذى يهدد العالم وتمتد أثاره الاقتصادية والاجتماعية إلى شريحة العمال باعتبارها الأكثر تضرراً .

وأكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة على أهمية هذا "اللقاح" والذى أثبت فاعلية بنسبة 86٪ فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ فى إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة،موضحاً على تكاتف كل أجهزة الدولة بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسى للقضاء على هذا الوباء الخطير ،ليس فقط من الناحية الصحية بل أيضا مواجهة أثاره على الشعب وفى القلب منه العمال .

وفى نفس السياق أكد وهب الله على أنه فى الوقت الذى تسعى الدولة المصرية مواجهة الفيروس بكل الطرق على العمال الاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية ،وذلك بارتداء الكمامات فى مواقع العمل والإنتاج والمواصلات والحرص على النظافة العامة، والتباعد الاجتماعي، مع الاستمرار فى العمل من أجل زيادة الإنتاج.

وقال محمد وهب الله، إن الاتحاد العام، ونقاباته العامة، واتحاداته المحلية بالمحافظات، واللجان النقابية التابعة له فى كل مواقع العمل على مستوى الجمهورية تتواصل مع العمال لتوعيتهم، بمخاطر هذا الوباء، وأهمية عدم "الاستهانة" بالإجراءات الاحترازية، والتأكيد على أن تراجع أعداد الوفيات والمصابين يتطلب المزيد من "الاحتراز" وتوخى الحذر، وتطبيق روشتة "الوقاية خير من العلاج".