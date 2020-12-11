شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المدارس بحصر التلاميذ للانتهاء من الإحصاء الاستقرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والمدارس بضرورة البدء فى اتمام الإجراءات اللازمة لتجميع بيانات الطلاب فى المدارس لكتابة الإحصاء الاستقرارى الذي يتم بمقتضاه تسجيل تطورات أعداد الطلاب والمعلمين والمدارس خلال العام الدراسى الحالى 2020/2021

وخاطبت الوزارة المديريات التعليمية والمدارس أكدت خلالها على طباعة قوائم الفصول واستمارة المدرسة والتلميذ الالكترونية من خلال الحكومة الإلكترونية ومراجعتها و توثيقها و ختمها بخاتم شعار الجمهورية وتسليمها للإدارات التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الوزارة انه في حالة عدم مطابقة هذه القوائم للوقائع يرجى التنبيه على إدارة الإحصاء بالمديرية التعليمية لفك اعتماد المدارس والبدء في مراجعة الإدارات التابعة واقسام الإحصاء والمدارس لتصحيح الأخطاء واحالة من يثبت تقاعسه أو عدم دقة وصحة البيانات التي سجلها للتحقيق

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ وكتابة الإحصاء الاستقرارى حتى الخميس 17 ديسمبر للأهمية القصوى.