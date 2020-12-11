شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتابع مستحقات طبيبة التخدير المصرية المتوفية طبيعيا بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان من مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بدولة الكويت عن أن وفاة طبيبة التخدير جيهان كامل الحلوانى كان طبيعيا بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتسمم فى الدم بعد صراع طويل مع المرض، وليس بفيروس كورونا.

وأصدر وزير القوى العاملة تعليماته لمكتب التمثيل العمالى بمتابعة المستحقات العمالية للطبيبة المتوفية، وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيدة.

وأوضح الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، أن الطبيبة المصرية جيهان كامل عبد الرحيم الحلوانى تعمل طبيب تخدير، بالمستشفى الأميرى منذ بداية عام 1997، وأن سبب الوفاة طبيعياً ناتج عن هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتسمم فى الدم بعد صراع طويل مع المرض، وتوفيت بالمستشفى الأميرى، ويعمل زوجها الدكتور سمير محمود عبد السلام طبيب عظام بمستشفى الرازي.

وتم دفن الطبيبة بالكويت ويتابع مكتب التمثيل العمالى مستحقاتها مع الزوج بعد إعلام الوراثة.