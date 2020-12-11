شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يشيد بدور طالبات مدرسة المتفوقين للعلوم بالمعادي في بحوث الزراعة الذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمدرسة المتفوقـين للعلوم والتكنولوجيا للبنات بالمعادي، يرافقه الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات للاطلاع على أولي التجارب البحثية للطالبات في مجالات الزراعة الذكية ومعالجة المياه.

والتقى الدكتور عبدالعاطى بعدد من طالبات المدرسة وتفقد مشروع بحثي من إبداع الطالبات عن تطوير آلية ذكية لخدمة منظومة الري والزراعة من خلال مشروع «الزراعة الذكية والمناخ» إعتماداً على تكنولوجيا الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء واستخدام تقنيات الري الذكي لمساعدة صغار المزارعين في إدارة أعمال الري من خلال توفير بيانات عن رطوبة وملوحة التربة وربطها بالبيانات المناخية لاختيار نظام الري المناسب بما يحقق زيادة الانتاجية الزراعية وترشيد إستخدام المياه.

كما تفقد وزير الري مشروع بحثي آخر عن معالجة المياه إعتماداً على دمج الطرق البيولوجية والكيمائية في اعمال المعالجة، حيث يتم إزالة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة باستخدام طحالب خيطية دقيقة تسمى «سبيرولينا» كمرحلة اولي ثم استخدام مادة تلبد وتعويم الهواء المذاب كمرحلة ثانية.

وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية، على هامش الجولة ان هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على تشجيع الإبتكار والبحث العلمي ودعم الشباب والتفاعل الإيجابي معهم مشيدا بجهود الطالب ووعيهن بالتحديات المائية والبيئية التي تواجهها مصر، وإنه سيتم استقبال الطالبات بالمركز القومي لبحوث المياه لتمكينهم من التطبيق العملي للمشروعات البحثية المقترحة.

وقال الوزير إن مصر تستطيع بشبابها، من خلال توفير مناخ الإبداع العملي والبحثي تعمل الحكومة والدولة المصرية على تشجيع هذه النماذج التي ستكون هي الطموحات الرئيسية للدولة المصرية في النهضة العلمية، مشيدا بدور مدرسة المتفــوقــين للعــلوم والتكنولوجيا للبنات بالمعادي في إبتكار مشروعات بحثية متطور في مجالات الزراعة الذكية والمناخ ومعالجة المياه في ظل التحديات التي تواجه مصر بسبب محدودية مواردها المائية.