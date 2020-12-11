شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يبحث مع جرين تك مستجدات التعاون لتحويل النفايات إلى طاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" والوفد المرافق له، لبحث مستجدات التعاون القائمة فى مجال إقامة وتشغيل محطات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية بالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى.

وأكد الوزير خلال اللقاء اهتمام القيادة السياسية بالدولة بسرعة تطبيق وتنفيذ استراتيجية تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، وأوضح أنه تم تحديد المحافظات ذات الأولوية لتطبيق المنظومة، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربى تسعى لتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بالشكل الأمثل الذى يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يوميًا وتحويل المخلفات بمصر إلى حلول ذكية للطاقة.

ومن جانبه استعرض "روبرت فالك" رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" دراسة الجدوى التى تم تنفيذها بواسطة الشركة لموقعى (شبرامنت وأبو رواش) تمهيداً للبدء فى تنفيذ المشروع وكذلك الخطوات التنفيذية لتأسيس شركة مساهمة لإقامة وتشغيل مصانع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الإنتاج الحربي و"جرين تك" فى شهر أكتوبر من العام الجارى.

ومن جانبه صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، بأن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة من الإجتماعات القائمة لمتابعة تنفيذ مشروع تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيحقق عائد اقتصادى وبيئى كبير للدولة.