فعال بنسبة 96% والتوزيع مجانًا.. تصريحات وزيرة الصحة عن أول شحنة لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

استقبلت مصر، مساء الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، في حضور كل من السفير الصيني لدى مصر والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر هي أول دولة إفريقية تستقبل أولى شحنات لقاح فيروس كورونا.

وأضافت زايد، في تصريحات لها الخميس، على هامش استقبال أول الشحنات، بمطار القاهرة، أنها كانت من أوائل المتطوعين لتجربة اللقاح الجديد، وهذه الشحنة من نفس اللقاح الذي أجريت عليه تجارب في مصر.

وأكدت زايد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دومًا على حصول الشعب المصري على كل ماهو عظيم وقوي، موجهةً الشكر للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الصيني.

توزيع اللقاح بالمجان

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم توزيع لقاح فيروس كورونا على المصابين بالمجان، بعد وصول أول شحنة للقاهرة، مساء الخميس.

وأضافت زايد، أن الأولوية في الحصول على فيروس كورونا للأطقم الطبية التي تعمل بمستشفيات العزل والحميات والصدرية، وبعد ذلك مرضى الفشل الكلوي والأورام والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن، الذين يأتون في المرتبة الثانية للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك شحنة ثانية من اللقاح تصل الأسبوع المقبل، وشحنة ثالثة تصل الأسبوع الذي يليه، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأمصال واللقاحات، بناء على العقد الذي تم توقيعه مطلع ديسمبر الجاري.

ونوهت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن فاعلية اللقاح تصل لنسبة 96% للمصل، و100 الحالات الحادة.

تطعيم 5 فئات

وأوضحت الوزارة، أن اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأضافت أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.

ويشارك في تجارب اللقاح من مصر 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.