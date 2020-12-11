شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بالأزهر يلقون خطبة الجمعة في 7 مساجد بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء عن قيام علماء قافلة الأزهر الشريف بخطبة الجمعة في 7 مساجد في مدينة العريش.

وقال إبراهيم الفحام مدير إدارة العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية، إن أعضاء القافلة الدعوية للأزهر سيقومون بألقاء خطبة الجمعة في مساجد الرفاعي والنصر وآل ياسر وأم القري والقرماني وقوات الأمن والأمن المركزي بالعريش.

أضاف الفحام، أنه عقب خطبة وأداء صلاة الجمعة سيقوم أعضاء القافلة بعقد ندوات دينية في قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالعريش لمدة ساعتين، ضمن لقاءاتها الدعوية في مختلف الأماكن المحددة لها وفق برنامج دعوي على مستوى المحافظة.

أشار الفحام إلى أن القافلة الدعوية قامت بتنفيذ برنامج التوعية الدينية تحت رعاية فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبرئاسة الدكتور أسامة هاشم الحديدى المدير التنفيذى لمركز الفتوى الالكترونية.

كانت القافلة وصلت إلى محافظة شمال سيناء يوم السبت الماضى.، حيث كان في استقبالها الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية والشيخ مصباح الوظيفى مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء الأزهرية .