شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 50 غطاسا يشاركون في حملة تنظيف أعماق البحر الأحمر من المخلفات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشارك اليوم الجمعة، نحو ٥٠ غطاسا من المتطوعين من مختلف الجنسيات في حملة لتنظيف أعماق البحر الأحمر من المخلفات، أمام شواطئ مدينة الغردقة، بإشراف إحدى المنظمات الدولية للغوص وعدد من مراكز الغوص.
تهدف الفاعلية إلى إخلاء أعماق البحر الأحمر من المخلفات والحفاظ على البيئة البحرية وسيتم نقل المخلفات لدفنها بالمدفن البيئي بصحراء الغردقة، وسيتم تكريم المشاركين عقب انتهاء حملة التنظيف.
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