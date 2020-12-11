شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الجمعة، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.

وتصل درجة الحرارة في القاهرة لـ 25 درجة مئوية، وكاترين والسلوم أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 20، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 31 وتصل إليها أسوان وإدفو وأبوسمبل، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 05 درجات مئوية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الجمعة طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافيء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من ( السلوم – سيوة – سيدي براني ) .

والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر:

درجات الحرارة الجمعة 11 ديسمبر by Karima Hassan on Scribd