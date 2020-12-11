شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بلطيم يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال شبكات الصرف الصحى بمدينة المصيف، وشدد على ضرورة سرعة إنجاز أعمال مشروع الصرف الصحي بالمدينة، وسرعة الانتهاء من محطة الرفع الرئيسية بمنطقة السلام بمدينة مصيف بلطيم التي يجرى إنهاء تنفيذها وتركيب خط الطرد إلى محطة المعالجة بقرية الحماد والانتهاء من كافة الأعمال قبل بداية موسم صيف ٢٠٢١. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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