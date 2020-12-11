شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يتابع غلق المحلات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع رئيس مركز ومدينة قلين المهندس على سلامة، ونوابه، غلق المحال التجارية والورش الصناعية والمقاهى المخالفة، في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، في الموعد المحدد لعملية الغلق تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء.
وطالب سلامة من أصحاب المحلات الالتزام بتنفيذ التعليمات المعلن عنها بهذا الخصوص، حرصا على سلامتهم، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يخالف تلك التعليمات.
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