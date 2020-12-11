89% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة توظيف الأموال العشوائى لمواجهة المستريحين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة توظيف الأموال بشكل مخالف لمواجهة ظاهرة المستريحين، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة توظيف الأموال بشكل غير قانونى لمواجهة المستريحين. وأيد 89% من القراء تغليظ عقوبة توظيف الأموال بشكل غير قانونى لمواجهة المستريحين، بينما عارض 11% من القراء تغليظ عقوبة توظيف الأموال بشكل غير قانونى لمواجهة المستريحين.

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