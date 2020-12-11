شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح المنتجات بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بمحافظات الوجه القبلى اليوم الجمعة، لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وأيضا صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أكد أن الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحىُ وزير التممين قد نجحت بشكل كبير فى تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الأساسية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وهو ما نتج عنه عدم حدوث اى أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وأيضا عدم تحريك أى شىء فى الأسعار فى الوقت الذى شهدت فيه دول ذات اقتصاديات كبرى فى العالم أزمة كبيرة من نقض السلع وأيضا زيادة فى الأسعار.