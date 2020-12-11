شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة لجان متخصصة لمتابعة مليون و150 ألف فدان خضر شتوية وحملات بالمشاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ،إن هناك تكليفات لإدارة الخضر بنشر لجانها بجميع المحافظات بالتعاون مع مديريات الزراعة ، لرصد حالات المتغيرات على زراعات الخضر الشتوية المبكرة ، وتلقى اى شكاوى من المزارعين وحلها على الفور ، وعمل حملات مكثفة لتقديم جميع التوصيات الفنية والارشادية في مساحات تقترب من مليون و150 الف فدان منزرعة خضر شتوية، وتكثيف الحملات المرورية على صوب الخضروات، والزراعات المكشوفة لمواجهة المناخ المتغير والتقلبات الجوية .

وأضاف محمود عطا ، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك وحملات وفرق متخصصة من قبل إدارة الخضر بالتنسيق مع مديريات الزراعة للمرور على جميع مشاتل الخضروات واخذ عينات للتأكد من المنتج المطروح كشتلات ومطابقتها المواصفات والتراخيص ، مطالب بالبلاغ عن أى منتج غير مطابق للمواصفات ، كما أن هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفورى في حالة تأثر المحاصيل بالتقلبات الجوية من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، وعقد ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، مشير الى أنه يتم عمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.

وأكد الدكتور علاء البحراوى ، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية ،إن هناك لجان مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات ، موضحا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزراعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين ، متابعا أن هناك متابعات مستمرة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان ، وعقدة الندوات الارشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة التغيرات المناخية ،لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة ، إن هناك تكليفات لجميع إدارة المكافحة بالمحافظات بالمتابعة الدورية لحالة الزراعات الشتوية ، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، وإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.

موضحا أن مساحات البخضر الشتوية تقترب من مليون و150 الف فدان ، منها " الطماطم الشتوى 48 ألف ،و البطاطس 242 ألف ، والخرشوف في مساحات 60 ألف فدان ومعظمها للتصدير ، وزراعات الفلفل 50 ألف فدان ،والباذنجان 15 ألف فدان ، الخيار 50 ألف فدان منها صوب وزراعات مكشوفة ، وزراعات الفاصوليا 42 ألف فدان ، والبسلة 40 ألف فدان منها نيلى وصيفى متأخر وغيرها من المساحات المنزرعة كمن الخضر .