شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تؤكد انتهاء تحديث نظم إشارات خط القاهرة ـ الإسكندرية نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أنه مخطط الانتهاء من أعمال تحديث نظم الإشارات لأول خط سكة حديد وهو خط القاهرة ـ الإسكندرية نهاية 2021، ضمن مشروع تحديث نظم إشارات خطوط السكة الحديد وفق أحدث التكنولوجيا المعمول بها على مستوى العالم.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"الخليج 365" أن المشروع الذى تنفذه شركة تاليس الاسبانية بطول 208 كم سيتضمن إنشاء برج مركزى يتحكم آليا فى مسير حركة القطارات بطول الخط من القاهرة للإسكندرية والعكس.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد أن هذا المشروع سيساهم في التحكم آليا فى حركة مسير القطارات على هذا الخط من خلال البرج المركزى المسئول عن مراقبة والتحكم فى مسير حركة القطارات، بحيث لا يتدخل العنصر البشرى فى تشغيل القطارات سوى فى حالات الأعطال الطارئة.

وأشار رسلان إلى أن المشروع سيزيد معدلات السلامة فى التشغيل وسيقلل زمن التقاطر بين القطارات وبالتالى سيزيد عدد القطارات العاملة، بحيث يمكن تقليل زمن التقاطر بين كل قطار والقطار التالى له ليصل إلى 5 دقائق.