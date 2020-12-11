شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 16 مسجدا فى 4 محافظات اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 16 مسجدًا فى 4 محافظات، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 (551) مسجدًا حتى الآن، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وفيما يلى المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم الجمعة:

مديرية أوقاف المنيا

1. الإبراهيمي – نزلة موسى القايات – مركز العدوة

وزارة الأوقاف

2. عزبة يني – الجرنوس – مركز بني مزار

وزارة الأوقاف

3.القاضي – الدخلة صندفا – بني مزار

وزارة الأوقاف

4.القواسم – برمشا – مركز العدوة

وزارة الأوقاف

5. الشيخ سلامة – شارونة- مركز مغاغة

وزارة الأوقاف

6. دوار شعراوي – الحواصلية – مركز المنيا

وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسوان

7. العمدة – بنبان قبلي - دراو

وزارة الأوقاف

8. النور – وادي العرب – المنشية – كوم أمبو

وزارة الأوقاف

9. السلام – العدوة – الرديسية – أدفو

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10. الخلفاء الراشدين – قرية أبو غلاب – إدفو ثان

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف شمال سيناء

11.الشوحط – قرية الشوحط – بئر العبد

وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف بني سويف

12. الحسن البصري – الحي الأول شرق النيل

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13.الرحمن – دالاص مركز ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14. مطاوع – عزبة مطاوع طحا بوش ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15. الإيمان – عزبة السرايا الزيتون ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

16. عبد الوهاب يونس – عزبة عبد الوهاب يونس ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف