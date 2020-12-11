شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب أطباء الأسنان: لائحة النقابة الجديدة تمنع الدعاية الخيالية لجذب للمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن النقابة قاربت على الانتهاء من إعداد لائحة النقابة الجديدة، حيث جارى فى الوقت الحالى إضافة مواد خاصة بتنظيم الجانب الإعلانى والإعلامى بها، ومن المقرر أن يتم طرح الجديدة بالجمعية العمومية المُقبلة للنقابة للتصويت عليها، وإقرارها.

وأوضح هيكل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن لائحة النقابة القديمة تم إقرارها منذ أواخر الستينات، وبالتالى لم تتضمن سوى مادتين يختصان بمقاسات لافته العيادات، أو الإعلان فى الجرائد فى حالات غلق العيادات لفترة أو فتح عيادات جديدة، وأصبحت لا تلائم وسائل الدعايا الحديثة "التليفزيون، الراديو، السوشيال ميديا، الجرائد والمجلات".

وأضاف: النقابة ليست ضد الإعلانات، لكنها فقط تتحفظ على طرق الدعاية، سواء من خلال الإدعاء باحتكار نظام علاجى ما، أو وعود المرضى بنتائج خيالية لاجتذابهم، أو الإعلان عن أسعار وتخفيضات، ونسب درجات علمية غير صحيحة للطبيب، فيما عدا ذلك فلا مانع أو مشكلة به، دون التقليل من شأن المهنة وأطباء الأسنان.

من ناحية أخرى، قال الدكتور إيهاب هيكل، إن النقابة تلقت العديد من شكاوى الأطباء خاصة بوجود أزمة بالجوانتيات مع بداية الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن النقابة بدورها اتفقت مع أحد المستوردين لشراء 1500 علبة جوانتيات وسيتم توزيعهم بحد أقصى 3 عبوات لكل طبيب، وسيتم شراء كميات أخرى خلال الفترة المقبلة.