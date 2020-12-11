شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بلطيم يقود حملة نظافة ليلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم سير العمل بمنظومة النظافة، في الوردية الليلية، وشدد على استمرار أعمال النظافة والحملات المكثفة بجميع شوارع المدينة المختلفة بحملة مكبرة للتجميل بمنطقة السلام ا والسلام ب ومناطق المدينة المختلفة للقضاء على التراكمات ورفع الرمال والأتربة وقص الأشجار والنخيل وإزالة الحشائش الضارة بالإضافة إلى نظافة الجزيرة الوسطى لمنطقة السلام والأمل ومناطق المصيف المختلفة.

أوضح، إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة من خلال فرق العمل بجهاز النظافة ومتابعة العمل من نواب رئيس مدينة مصيف بلطيم، والوصول إلى أعلى معدلات النظافة وأكد استمرار حملات النظافة والتجميل اليومية على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بالمصيف كمدينة سياحية.