شكرا لقرائتكم خبر عن بني سويف: فصل الكهرباء عن عدد من المناطق والأحياء من السبت إلى الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، إن قطاع الكهرباء قرر فصل التيار عن عدد من المغذيات العمومية بمدينة بني سويف، على مدار أيام الأسبوع القادم بداية من السبت 12 إلى الخميس 17 ديسمبر الجاري، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بشبكة الكهرباء، ما يترتب عليه فصل الخدمة عن بعض المناطق والأحياء التي تغذيها تلك المغذيات.

أشار إلى أن قطاع الكهرباء قرر فصل التيار يوم السبت عن مناطق: الأباصيري، كورنيش النيل، خلف حديقة عبدالسلام عارف، فيما يتم فصل الخدمة يوم الأحد عن منطقة الحميات، ويوم الإثنين عن شارع الروضة ومنطقة خلف الاستاد، في حين يتم قطع التيار يوم الثلاثاء عن شارعي عبدالسلام عارف وزمزم، ويوم الأربعاء عن شارعي أحمد عرابي والروضة، ويوم الخميس عن حي بني سويف الجديدة وقصر الثقافة، وذلك لمدة ساعتين فقط من الساعة 6 إلى 8 صباحا. الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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