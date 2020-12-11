شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشاريع الصرف في البدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه رئيس مركز ومدينة البدرشين، منطقة سيدي عباس لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع توصيل الصرف الصحي بمنطقه المساكن.

وجه نائب المحافظ لمسؤلي الشركة المنفذه للأعمال بسرعه الانتهاء من الأعمال المنفذة في الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، كما تفقد منطقه خلف الفرن الآلي وسوق ابن حزم بمدينة البدرشين لمتابعه الحاله العامة للنظافة والإشغالات، وللوقوف على مستوى الخدمات للأهالي والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

والتقى بعدد من أهالى المدينة للاستماع إلى طلباتهم واقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوى المدينة.