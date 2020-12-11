شكرا لقرائتكم خبر عن سيناء تستعد لنموذج محاكاة الحياة السياسية بانتخابات برلمان الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إدارة البرلمان والتعليم المدنى بتنفيذ أول انتخابات إليكترونية لنموذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد كليب راشد مصبح، مدير عام المديرية، أنه اعتباراً من 13 ديسمبر الجاري لمدة 5 أيام سيتم استقبال أعضاء البرلمان الراغبين في التقديم للترشح للانتخابات.

أضاف راشد أنه تم تقسيم الإدارة الفرعية لعدد ثلاث دوائر وتشمل، إدارة شباب العريش وإدارة شباب الشيخ زويد دائرة، وإدارة شباب رمانه دائرة وإدارة شباب پئر العبد وإدارة شباب الحسنة دائرة.

من جانبه أكد خالد مكاوي المتحدث الرسمي باسم المديرية، أنه يتم الانتخاب بنظام القائمة والفردى، حيث بلغ إجمالى عدد المسجلين في شعبة برلمان الشباب على مستوى المحافظة 1418 عضوا فى المرحلة السنية من 18 وحتى 25 سنة ومخصص لمحافظة 19 مقعدا فرديا مقسمة للدائرة الأولى العريش والشيخ زويد 5 مقاعد والدائرة الثانية بئر العبد والحسنة 6 مقاعد والدائرة الثالثة رمانة 8 مقاعد ومخصص 20 مقعدا للقائمة بإجمالى 39 مقعدا.