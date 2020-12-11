شكرا لقرائتكم خبر عن طب عين شمس تناشد الطلاب عند الاشتباه بكورونا التوجه للدمرداش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت كلية الطب بجامعة عين شمس، مناشدة للطلاب فى حالة اشتباه أى طالب بأعراض فيروس كورونا ، التوجة إلى العيادة بوحدة البنكرياس بمستشفى الدمرداش، حيث تعمل الوحدة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا، وأنه فى حالة وجود أى مشكلة الاتصال على وجه السرعه بالرقم التالى: 01004763929 .



وفى سياق آخر، أعلنت كلية الهندسة بجامعة عين شمس، عن انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسى وتستمر لمدة أسبوع.

وناشدت كلية الهندسة بجامعة عين شمس، الطلاب بالالتزام بإرتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الكلية وبالأخص داخل قاعات الامتحان، موضحة أنه يسمح للمراقب رؤية وجه الطالب للتحقق من شخصيته لثوان معدودة.

وأشارت كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إلى أنه بالنسبة للطلاب المرضى أو المخالطين لمريض كورونا بمسحة إيجابية، من المقيمين معه، فيسمح لهم بعدم الحضور مع تقديم ما يفيد هذا المرض وسوف يتم تنظيم امتحان آخر بالتنسيق مع أساتذة المقررات في الأسبوع الذي يبدأ 12 ديسمبر 2020.

وأوضحت الكلية أن تقديم الأعذار على موقع الكلية وتقديم أصل الأوراق إلى شئون الطلاب لاعتمادها، و آخر موعد لتقديم الأعذار هو الثلاثاء 8 ديسمبر.