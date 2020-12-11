شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح الزراعة للمزارعين حول الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عدد من التوصيات التي أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، والخاصة بالاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش، لضمان مكافحة فعالة للحشائش وصيانة المحصول والمحافظة على البيئة.

وشملت التوصيات التي أعدها المعمل المركزي لبحوث الحشائش الآتي:

- تعرف على أنواع الحشائش المراد مكافحتها فى المحصول لإختيارالمبيد المناسب طبقاً للتوصيات المعتمدة لوزارة الزراعة.

- أشترى المبيد من مصدر موثوق منه مع تجنب شراء المبيد من مصادر مجهولة.

- تأكد من وجود البطاقة الاستدلالية للمبيد على العبوة وتاريخ صلاحية المبيد .

- أختار الة الرش المناسبة وأغسلها جيداً قبل وبعد الرش وكذلك معايرتها.

- يجب مراعاة رش المبيد فى التوقيت و بالمعدل المناسب وذلك طبقا للتوصيات المعتمدة لوزارة الزراعة مع مراجعة المرشد الزراعى فى ذلك.

- يمنع خلط مبيدات الحشائش معاً أو مع أى مبيدات اخرى حشرية أو مرضية أو أسمدة أو عناصر غذائية أو أحماض أمنية.

- تجنب الرش فى وقت هبوب الرياح أو عند إرتفاع درجات الحرارة أو سقوط الامطار أو فى الأراضى المتاثرة بالملوحه والجفاف.

- يجب توزيع المبيد أثناء الرش بانتظام وعدم ترك مساحة غير مرشوشة او تكرار الرش فى نفس المساحة.

فيما تتابع وزارة الزراعة من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، تنفيذ عدة إجراءات جديدة لمواجهة مافيا المبيدات المغشوشة والمنتهية الصلاحية والمقلدة والمضروبة، وشن حملات مكثفة بمختلف مناطق انتاج المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج ، والمخصبات الزراعية المحظورة قبل تداولها بالأسواق وغير المصرح بها .