شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الدراسة مستمرة ومناهج الترم الأول تنتهى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة مستمرة وخطة مناهج الفصل الدراسى الأول تنتهى فى يناير المقبل، موضحة أن معدل الإصابات بين الطلاب بكورونا قليل ومن ثم الدراسة مستقرة فى المدارس ونسب الحضور بين الطلاب معقولة، مشددة على أنه حتى الآن الوزارة والمديريات نجحت منذ دخول العام الدراسى فى تأمين الطلاب وفى خطتها الدراسية.

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد الإصابات بفيروس كورونا، بين الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة،موضحا إن من 300 إلى 500 طالب أصيبوا بكورونا و80% منهم تعافوا من الفيروس.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإجراءات الاحترازية التي جرى تطبيقها على المدارس حققت نتائج إيجابية كبيرة.