قمة الاتحاد الأوروبى وافقت على فرض عقوبات ضد تركيا بسبب التنقيب بالمتوسط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام غربية، نقلا عن دبلوماسيين أن زعماء الاتحاد الأوروبى، وافقوا خلال القمة المنعقدة حاليا على توسيع قائمة العقوبات ضد تركيا على خلفية أعمال التنقيب التى تنفذها شرق المتوسط، بحسب "روسيا اليوم".

وأفاد بيان أعده زعماء الاتحاد الأوروبى، للموافقة عليه فى قمتهم، بأن الاتحاد سيفرض عقوبات على المزيد من الأتراك والشركات التركية المسؤولة عن أعمال التنقيب فى المياه المتنازع عليها فى البحر المتوسط.

وأفادت مسودة البيان التى أطلعت رويترز عليها بأن الاتحاد "سيعد قوائم إضافية" لقائمة العقوبات المعدة بالفعل منذ 2019 "وسوف يعمل على توسيع نطاقها إذا تطلب الأمر".

وما زالت المفاوضات بشأن البيان، الذى يقع فى صفحتين، جارية. ووفقا لتصريحات دبلوماسيين مطلعين على المناقشات فإن اليونان وقبرص، اللتان تتهمان تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجرف القارى لكل منهما، تعتقدان أن العقوبات لا تصل إلى مدى كاف.