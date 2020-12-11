شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد اختصاصات هيئة المتحف المصرى الكبير أبرزها "التوثيق الرقمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرة الكبير، أن المتحف هيئة عامة اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع وزير الآثار.

وأوضح القانون، أن هيئة المتحف مجمع حضارى عالمى متكامل تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

وتضم هيئة المتحف مباني للعرض المتحفي ومركزاً للترميم ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية، ومساحات مكشوفة، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

وأجاز القانون، بقرار من وزير الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخري بعد موافقة مجلس الإدارة.

ولكن ما هى الاختصاصات التى منحها القانون لهيئة المتحف ؟ نجيب عن ذلك فى ضوء المادة الثالثة كالآتى:

1- عرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.

2- التوثيق الرقمي وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها وإجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم، وذلك وفقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنه 1983.

3- تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلك وفقا لقانون حماية الآثار المشار إليه.

4- عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية وغيرها من الأنشطة.

5- توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.

6- إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية من خلال صناعة وتسويق وبيع المستنسخات الأثرية.

7- إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف.

8- أى اختصاصات أخري منصوص عليها في قانون حماية الآثار المشار إليه.