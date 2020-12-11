شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 120 طنا مخلفات في أبو النمرس.. وتكريم موظفين بحي العجوزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار رفع مستوى النظافة، تم استكمال الأعمال ورفع التراكمات والتجمعات المتواجدة بقرية منيل شيحة بمنطقة الكنيسة، وقد تم رفع ما يقرب من 120 طن مخلفات متراكمة، بإشراف المهندس محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، ومتابعة التزام المحال بمواعيد الغلق.

كما تم تنظيم حملة إشغالات على المقاهي والمحلات والورش ومتابعة مواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين بنطاق المركز، وقد أسفرت الحملة عن رفع ومصادرة 180 كرسي وعدد 7 استاند و20 قلب شيشة، وتم إيداع المضبوطات بمخازن المدينة. كما قام اللواء ياسر مدين رئيس حي العجوزة بتكريم عدد من موظفى وعمال الحى المتميزين بشهادات تقدير تقديرا لأدائهم الوظيفى وطالبهم بالاستمرار في التميز والتفوق.