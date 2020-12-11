شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئي لنفق 15 مايو أمام مسرح البالون 5 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنوه محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ غلق جزئى لنفق 15 مايو أمام مسرح البالون في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات إلى ميدان الجيزة، لتنفيذ أعمال تغذية طلمبات صرف مياه الأمطار (كهرباء) لمدة 5 ساعات تبدأ في الــ 12 صباحاً حتى الساعة الــ 5 من صباح اليوم الجمعة الموافق 11/12/ 2020 دون تعطيل الحركة المرورية. وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة طوال فترة الأعمال. الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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