شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم في الغدة الدرقية لسيدة بـ«إسنا التخصصي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق الطبي بمستشفى إسنا التخصصي جنوب الأقصر في إجراء عملية استئصال ورم بالغدة الدرقية لمريضة تبلغ من العمر 56 عاماً.

وأوضح الدكتور محمود خضري مدير عام المستشفى، أن نجاح العملية ثمرة جهود كوادر الفريق الطبى المسؤول عن العملية ما يأتى في ضوء الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى إسنا التخصصي لجميع المرضى.

وتقدم مدير المستشفى، بخالص الشكر لفريق العمليات والجراحة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفانى في العمل لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لمساعدة أهالي مدينة إسنا تحت غطاء منظومة التأمين الصحي الشامل.