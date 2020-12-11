شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء في بعض المناطق بالمنصورة السبت لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم قطع التيار الكهربائى عن مناطق متعددة بنطاق حى غرب المنصورة، غدا السبت، ولمدة 4 ساعات بسبب فصل الكهرباء الشامل عن لوحة توزيع مشعل ولوحة توزيع الفردوس ( المجزر ).

وقال محمد عبدالباقى رئيس حى غرب المنصورة في تصريحات صحفية: «إن الحى تلقى إخطار من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بإجراء أعمال الصيانة بمحطة محولات منية سندوب السبت الموافق ١٢ ديسمبر ولمده ٤ ساعات في الفترة من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، من ذات اليوم مما سيتسبب في قطع التيار الكهربائى عن المناطق المستفيدة من المحطة».

وأضاف: «المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها بنطاق حى غرب المنصورة والتابعة للوحة توزيع مشعل هي مناطق منشية المصطفى، الثلاجة، شارع سكة سندوب، منطقة الحسنية، شارع حسين بك، منطقة العباسى، شارع بورسعيد، شارع السلخانة، شارع محمد فتحى، شارع الجلاء حتى مدرسة عمر بن عبدالعزيز، منطقة الأسواق، بنك الدم بالعباسى»

تابع: «سيتم فصل التيار عن المناطق التابعة للوحة توزيع الفردوس وهى مناطق المجزر بالكامل، ومستشفى التأمين الصحى بالمجزر، وجزء من منطقة ام الجلاجل، وجزء من شارع عبدالسلام عارف ابتداء من بنزينة الغاز حتى منطقة شارع سامية الجمل، ومحطة مجارى مورجانتى، والمنطقة الواقعة خلف الأمن المركزى» .

وحذرت رئاسة حى غرب المنصورة في بيان رسمى من انقطاع الكهرباء في تلك الفترة وأهابت المواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية الواقعة في نطاق الخدمة بإتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.