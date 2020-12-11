شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان يزور مستشفى أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وفد من الأمانه العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة رانيا زكريا مدير عام الإدارة العامة لشئون المستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بزيارة لمستشفى أسوان للصحة النفسية، يرافقها وفد من مديري ومفتشي الإدارات الفنية والإدارية والمالية المختلفة للتفتيش والمتابعة لكافة الأعمال والخدمات العلاجية المختلفه التي تقدمها مستشفى أسوان للصحة النفسية.



تفقد الوفد الأقسام الداخلية للنزلاء والعيادات الخارجية والمعامل والصيدليات والوحدات المالية والإدارية والقانونية والتمريضية ومطبخ ومغسلة المستشفي. وتم عقد مجموعة من الاجتماعات مع لأاقسام المختلفة لتقييم الوضع الحالي وبحث سبل تطوير مستوى الخدمات العلاجية المقدمه للمواطنين في المرحلة المقبلة والإلتزام للعاملين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد بارتداء الكمامة إجباريا، وفقا للتوصيات التي صدرت من رئاسة مجلس الوزراء ضمن إجراءات الحد من تفشي وباء كورونا المستجد والإلتزام الكامل بتنفيذ القرار لسلامة الجميع.