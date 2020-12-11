شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير كورونا على التجلط وانسداد الشرايين في مؤتمر «الأوعية الدموية» بجامعة المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إجراءات احترازية شديدة أقامت جامعة المنصورة، الخميس، فعاليات «المؤتمر الدولي الثامن لجراحة الأوعية الدموية» وينظمه قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب ويستمر على مدار 3 أيام لمناقشة تأثير جائحة كورونا على التجلط وانسداد الشرايين، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة وتنظيم ورئاسة الدكتور مسعد سليمان رئيس قسم الأوعية الدموية، بحضور الدكتور إبراهيم الزيات عضو نقابة أطباء مصر وممثل لمنظمة الصحة العالمية.

قال الدكتور مسعد سليمان لـ«المصرى اليوم» على هامش المؤتمر: «أهم ما يميز المؤتمر هذا العام، هو تحدي الظروف التي تمر بها دول العالم، في ظل توقف كل المؤتمرات الدولية والمحلية والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، لكننا لدينا الاصرار على استمرار وإقامة المؤتمر في موعده المحدد مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة جميع الحاضرين والمشرفين على المؤتمر لإعطاء نموذج للتعايش في ظل الأزمة مع حماية الصحة العامة».

وأضاف«المؤتمر يقدم نموذج لكيفية استمرار الحياة واستمرار الإضافة العلمية للعالم حتى في أصعب جائحة مرت بها البشرية بالوقت الراهن وهى انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، فقد تم الاستعداد للمؤتمر مبكرا وتم إدراك كل الخطوات التي تؤهلنا لإقامتة بحضور الفعاليات على الأرض، وإجراء العديد من المناقشات خلال الفيديو كونفرانس بمشاركة 5 دول أجنبية لذلك تم تسمية هذا المؤتمر (MEVAC2020 Beats Covid19 ) بمعنى نتحدى فيروس كورونا لممارسة الحياة بشكل طبيعي مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات اللازمة لحماية الجميع والمجتمع وذلك حتى نستمر في العطاء العلمي وتأدية رسالتنا العلمية والتدريبية والبحثية لخدمة المرضى وتقديم افضل خدمة طبية» .

وناقش مؤتمر«الأوعية الدموية» كل ما هو حديث في التدخلات الجراحية والقسطرة التداخلية وتأثير جائحة كورونا على التجلط وانسداد الشرايين والأوعية الدموية وتضمن 20 محاضرة علمية بالإضافة إلى 3 ورش عمل حول الطرق الحديثة لعلاج الدوالي بدون تدخل جراحي بواسطة دفع الماء، و الطرق الحديثة لعلاج الجروح المزمنة، علاج القدم السكرى بدون تدخل جراحي بواسطة دفع الماء، وكذلك الطرق الحديثة للإسراع في إلتئام الجروح المزمنة، علاج مشاكل الأوعية الدموية أثناء الحمل وكيفية التغلب عليها والوقاية منها، الوحمات الدموية الحديثة والمتقدمة بأستخدام القسطرة التداخلية، وحاضر في اليوم الأول للمؤتمر نخبة من المتخصصين والمتميزين في تخصص جراحة الأوعية الدموية داخل وخارج مصر .

وشدد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء على ضرورة إلتزام الأطقم الطبية بأقصى درجات الحماية من فيروس كورونا قائلا للحضور من الأطباء «أنتم عملة نادرة ومصر والعالم بحتاج لكم فإحموا أنفسكم وإلتزموا بالوقاية من الفيروس بإرتداء وسائل الحماية ومستلزمات الوقاية»، مشددا على ضرورة أن يلتزم الجميع بإرتداء وسائل الحماية أثناء العمل مع المرضى وفى أماكن العمل، مشيدا بإنضباط الحضور للمؤتمر واتباعهم نظم الحماية وتحقيق التباعد الإجتماعى خلال الفاعاليات.