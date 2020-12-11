شكرا لقرائتكم خبر عن الدفعة الأولى من لقاح كورونا تخرج من مطار القاهرة بحراسة مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط حراسه أمنية مشددة، خرجت قبل قليل، الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، عقب تصريح سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي بالإفراج عن الشحنة، برئاسة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بحضور الدكتورة هالة زايد وزير الصحة.

ووصلت قبل قليل إلى أرض مطار القاهرة الدولى، الرحلة 925، حاملة الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وأشارت مصادر إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة يرافقها وفد صيني إماراتي، كان في استقبال الشحنة فور وصولها مطار القاهرة الدولي، موضحا أن الدفعة الأولى من اللقاح تقدر بـ50 ألف جرعة، بعدما أجريت تجاربه السريرية على 3 آلاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضين.

كانت المصادر أوضحت، أن اللقاحات وصلت مطار القاهرة على متن طائرة قادمة من دولة الإمارات في أول خطوة للبدء في تطعيم المصريين، على أن يبدأ التطعيم بالأطقم الطبية، مشيرة إلى أن تجربة اللقاح أثبتت أنه آمن وفعال، ونتجت عنه استجابة قوية وتوليد أجسام مضادة للفيروس القاتل.