شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على لقاح كورونا الصينى؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلي مطار القاهرة، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة والسكان فإن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86 % في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و 99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و 100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

الخليج 365 يستعرض آليات وطرق الحصول علي اللقاح الصينى لمواجهة فيروس كورونا

1- سيتم عمل موقع الكترونى للتسجيل للحصول علي لقاح كورونا

2- سيكون هناك آلية لتتبع حصول الفئة المستهدفة من خلال باركود لكل جرعة لقاح .

3- التسجيل علي الموقع سيكون ببطاقة الرقم القومى للحصول علي لقاح كورونا .

4- الفئات المستهدف حصولها علي اللقاح الفريق الطبي العامل في المستشفيات خاصة مستشفيات العزل .

5- وزارة الصحة ستكون مسؤلة عن تخزين اللقاحات واخراجها للراغبين في التطعيم خلال 48 ساعة

6- توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي.

7- يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً.