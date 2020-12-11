شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 100 سيناتور بالكونجرس الأمريكى يوقعون مذكرة لإلغاء نتيجة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع أكثر من 100 عضو جمهوري في مجلس النواب بالكونجرس الامريكي يوم الخميس مذكرة ودية لدعم الدعوى القضائية في ولاية تكساس التي تهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات متأرجحة - جورجيا وميتشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن – الذين كانوا سببا في فوز جو بايدن بالبيت الأبيض.

وفقا لصحيفة ذا هيل، جاء في المذكرة التي وقع عليها 106 نائب "يعرض هذا الموجز قلقنا كأعضاء في الكونجرس ، والذي يشاركه ملايين لا حصر لها من ناخبيهم، من أن المخالفات غير الدستورية التي تنطوي عليها الانتخابات الرئاسية لعام 2020 تلقي بظلال من الشك على نتائجها وعلى نزاهة نظام الانتخابات الأمريكي".

ومن بين الجمهوريين الرئيسيين الآخرين الذين وقعوا المذكرة ماينوريتي ويب ستيف سكاليس (لوس أنجلوس) ؛ النائب جيم جوردان (أوهايو) ، أعلى الجمهوريين في اللجنة القضائية ؛ النائب آندي بيجز (أريزونا) ، رئيس كتلة الحرية المحافظة ؛ والنائب جيم بانكس (الهند) ، رئيس لجنة الدراسات الجمهورية القادم.

ومن المقرر أن تجتمع الهيئة الانتخابية يوم الاثنين للإدلاء بأصواتها كما سيصوت الكونجرس على التصديق على النتائج في 3 يناير.

لم تنجح حملة ترامب إلى حد كبير في جهودها القانونية للطعن في نتائج الانتخابات ؛ ورفضت المحاكم عشرات الطعون التي قدمها ترامب أو حلفاؤه. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب طلب من السناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس) ، المحامي العام السابق في تكساس ، مناقشة القضية الأخيرة أمام المحكمة العليا.