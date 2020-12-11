شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة: العلاقات المصرية الصينية شهدت تطوراً كبيرا فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الصينى بمصر، إن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطوراً كبيراً فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتابع:"نحن على يقين أن التعاون بين الصين ومصر وبقية دول العربية سيزيد من الروابط القوية بين الجانبين".

وأضاف سفير الصين بمصر، خلال مؤتمر صحفى، أن بلاده سعيدة بوصول أول شحنة من اللقاح الصينى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قادمة من الإمارات إلى الشعب المصرى.

وكانت قد قدمت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن استقبال أولى دفعات لقاح كورونا الصينى "سينوفارم"، الشكر لشعبى الإمارات والصين، لافتة إلى أن أزمة كورونا كان بها نقاط إيجابية كبيرة أهمها وأبرزها التضافر والتضامن بين الشعوب وخاصة الشعب المصرى والصينى والإماراتى.

وتابعت: "هذه اللقاحات آمنة، وأجرينا عليها التجارب السريرية وكنت أحد المتطوعين فيها"، لافتة إلى أن اللقاح أثبت نجاحه فى التجارب السريرية وحصل على موافقة الطوارئ، وحصل أمس على الموافقة النهائية.

وذكرت أنه تم توقيع عقد يوم 4 ديسمبر مع التحالف الدولى لمزيد من اللقاحات، مقدمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بملف صحة المصريين، وأدى ذلك لنكون أول دولة أفريقية تجرى أبحاث إكلينيكية وتحصل على لقاح كورونا في إفريقيا.