شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن انتهاء تأهيل 512 كيلو متر من الترع المتعبة بالمحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والرى، أن إجمالي أطوال الترع المتعاقد عليها للتأهيل تبلغ 2948 كيلو متر، وبلغ إجمالى ما تم تأهيله 512 كيلو متر.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بمتابعة تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد، نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

وأكد عبد العاطى على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال المشروع القومى لتأهيل الترع من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة على بذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ فى المواعيد المحددة، مشيراً للمردود الكبير الذى يحققه هذا المشروع فى مجال تحسين إدارة المياه، بالاضافة للمردود البيئى والاقتصادى والاجتماعى.

كما أوضح عبد العاطي أن الدولة أعطت أولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.

وشدد عبد العاطى بالالتزام بالجدول الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع والجاري تنفيذه بتكلفة 18 مليار جنيه لتأهيل مسافة 6185 كم من الترع المتعبة بحلول عام 2022 ، مع تكثيف الأعمال خلال فترة السدة الشتوية القادمة فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي ، واستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة والحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.